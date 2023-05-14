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الأحد 14 مايو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مصر تدخل موسوعة جينيس لأكبر حوض سحب مياه وأكبر مزارع نخيل تمر

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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قالت السيدة كنزي الدافراوي، محكم رسمي معتمد لدى مؤسسة جينيس: "أنا هنا لإعلان النتائج في محاولتين للتسجيل في جينيس للأرقام القياسية الأولى لأكبر حوض سحب مياه والثانية لأكبر مزارع نخيل تمر".

وأضافت “الدافراوي” خلال كلمتها اليوم، في افتتاح موسم حصاد القمح: “لقد قمت بفحص سجلكم عن كثب، ويسعدني جدًا أن أقول إنه تم الالتزام بجميع الشروط وتم تلبية جميع متطلبات التسجيل وبالنيابة عن جينيس للأرقام القياسية وأن نهنأكم على إنجازكم الرائع”.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، أضخم مصنع لإنتاج البطاطس النصف مقلية في الشرق الأوسط بمنطقة شرق العوينات بطاقة ٢٠ طنًا في الساعة.

والمصنع ملحق بيه مجمع ثلاجات حفظ التقاوي ودرنات البطاطس بطاقة ٦٤ ألف طن لخدمة مزارع البطاطس في شرق العوينات.

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