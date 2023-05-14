إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنشأة القناطر

أخمدت قوات الحماية المدنية حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع المدرسة القديمة بقرية المناشي بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة دون وقوع إصابات.
تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع المدرسة القديمة بقرية المناشي دائرة المركز.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع.
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.