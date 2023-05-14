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الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تصدير 33500 طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الهند

أرشيفية
أرشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 728 شاحنة و 45 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 354 شاحنة و24 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 40500 طن بضائع ، 374 شاحنة و 21 سيارة . 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة ZAIN قادمة من العقبة فارغة لشحن فوسفات ومغادرة السفينة YARA - J علي متنها 33500 طن فوسفات تصدير الي الهند والعبارة امل  فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و 335 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا  فيما شهد  الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفن الثلاث وهي  ايلة ، سينا وبريدج. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1400 راكب بموانيها .

- هيئة موانيء البحر الأحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري سفن تصدير