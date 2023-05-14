أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 728 شاحنة و 45 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 354 شاحنة و24 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 40500 طن بضائع ، 374 شاحنة و 21 سيارة .
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة ZAIN قادمة من العقبة فارغة لشحن فوسفات ومغادرة السفينة YARA - J علي متنها 33500 طن فوسفات تصدير الي الهند والعبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و 335 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفن الثلاث وهي ايلة ، سينا وبريدج. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1400 راكب بموانيها .
محافظات
تصدير 33500 طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الهند
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 728 شاحنة و 45 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 354 شاحنة و24 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 40500 طن بضائع ، 374 شاحنة و 21 سيارة .