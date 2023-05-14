الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 30 (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستبدأ من اليوم ارتفاعا تدريجيا على مستوى درجات الحرارة، حيث ترتفع درجات الحرارة عن الأمس بنحو 2 درجة.

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «العظمى على القاهرة الكبرى بالأمس كانت 28 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تكون اليوم 30 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى، وهذا الارتفاع يشمل أغلب محافظات الجمهورية، حيث نتأثر بكتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «هناك زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس نهارا، وبالتالي، فإنه خلال فترات النهار وتحديدا فترة الظهيرة سنشعر بالاجواء الحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، وأجواء دافئة على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار».