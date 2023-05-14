الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يمطر شباك أجاكسيو بخماسية

حقق فريق باريس سان جيرمان، مساء أمس السبت، فوزًا عريضًا على ضيفه أجاكسيو بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الفرنسي.

قص فابيان رويز، شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 22، وضاعف الدولي المغربي أشرف حكيمي النتيجة بتسجيله هدفًا ثانيًا لصالح الفريق الباريسي، في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني، تألق الفرنسي كيليان مبابي، حيث تمكن من تسجيل هدفين في غضون 7 دقائق فقط، بالدقيقة 47 والدقيقة 54، وجاء الهدف الخامس لأصحاب الأرض عن طريق النيران الصديقة، بعدما سجله محمد يوسف بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 73.

وشهدت المواجهة حالة طرد، حيث أشهر حكم المباراة، البطاقة الحمراء في وجه أشرف حكيمي في الدقيقة 77 بعد دخوله في مشادة قوية مع لاعب الخصم توماس مانجاني، والذي طُرد أيضًا في الدقيقة 80 من زمن اللقاء.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 81 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد أجاكسيو عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر.