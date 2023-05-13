أبطال المصارعة بكفر الشيخ يشاركون ضمن صفوف المنتخب الوطني

توجه ،أبطال المنتخب القومي للمصارعة، إلى تونس الشقيق، والمنضم إلى صفوفهم إثنين من لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، بقيادة كابتن ياسر صقر مدرب المنتخب ومدرب المشروع بالمحافظة، للمشاركة في البطولة الأفريقية للمصارعة لمنتخبات الحرة و الرومانية والمصارعة المقامة في 15 حتى 21 مايو الجاري بدولة تونس الخضراء، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.



من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن لاعبى المشروع من أبناء المحافظة والمنضمين إلى المنتخب القومى للمصارعة هم : أحمد عبد الباري شعبان وعمر حسين أبناء مصارعة بيلا، متمنياً لهم تحقيق المزيد من النجاحات بإسم مصر، تأتى مشاركة الأبطال بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ .



كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية للرياضة المصرية وتحقيقاً لرؤية القيادة السياسية بصياغة آلية فعالة لاكتشاف المواهب الرياضية للنشء والشباب فى كافة ربوع مصر ويعظم من فرص دعم المواهب المتميزة، وشهد مايو 2022 حصول أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، المركز الأول بالبطولة الأفريقية التى أقيمت العام الماضي بالمغرب الشقيق، بعد انضمام أربعة لاعبين من أبناء المحافظة للمنتخب الوطني للمصارعة.

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