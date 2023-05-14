«الرياضة» ترد على ادعاءات المعزول وأبنائه: الزمالك كيان مؤسسي لا يتوقف على فرد.. والبديل جاهز

ما زالت أزمة نادي الزمالك تُلقي بظلالها على الأحداث الأخيرة داخل الشارع الرياضي بعد أن تصاعدت حدة الخلافات بين مرتضى منصور المعزول من رئاسة القلعة البيضاء وأبنائه ومجلس الإدارة من ناحية ووزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي من ناحية أخرى.

وخلال المؤتمر الصحفي وجه أمير مرتضى المشرف على الكرة فى الزمالك رسالة إلى وزير الرياضة بتحمل مسئوليته بعد رحيل المجلس وانهيار القلعة البيضاء، ومن جانبها ردت وزارة الشباب عن طريق مصدر خاص برد شديد اللهجة على تصريحات المسئولين داخل الزمالك.

وكشف المصدر أن نادي الزمالك كيان مؤسسي لا يتوقف على فرد بعينه ولا يستطيع أحد أن يهدد بإغلاق هذا الكيان المؤسسي ولن تسمح الدولة بهذا العبث.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن مجلس إدارة الزمالك هو من عليه تحمل المسئولية وتعيين رئيس جديد خلفًا للمعزول مرتضي منصور، أما فى حالة رغبتهم فى تقديم استقالة جماعية فوزارة الشباب والرياضة جاهزة بالبديل الذي يستطيع قيادة القلعة البيضاء.

وقال المصدر، إن مرتضى منصور تم عزله من رئاسة القلعة البيضاء بحكم قضائي واجب النفاذ، ولا يملك تقديم استقالته لأنه بحكم القانون لا يشغل المنصب حتى يقوم بتقديم استقالته.

وأشار المصدر إلي أن شكوي الزمالك ضد وزير الرياضة المزمع إرسالها من قبل المسئولين في القلعة البيضاء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حول التدخل الحكومي بحل المجلس ٢٠٢٠ ليست ذات جدوى، خصوصًا أن الرئيس المعزول كان دائمًا ما يلجأ إلى وزارة الرياضة لحل أزمات الزمالك الإدارية والمالية.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

وفتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قنوات الاتصال مع الإدارة القانونية والمستشار القانوني محمد دياب، لوضع السيناريوهات المحتملة داخل القلعة البيضاء فى الفترة المقبلة، كما عقد وزير الشباب اجتماعًا فى الساعات الماضية مع سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة الزمالك الذي غاب عن اجتماع الإدارة والمؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر القلعة البيضاء، الخميس الماضي.

وتناول اللقاء بحث عدد من الأمور التي تخص القلعة البيضاء بعد رفض وهدان جميع الضغوط عليه من أجل تقديم استقالته، وكان مرتضى منصور المعزول من رئاسة الزمالك بحكم قضائي قد كشف أن سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك رفض حضور اجتماع المجلس لأنه تلقى وعدًا من وزير الشباب والرياضة بتعيينه رئيسًا للنادي خلال الفترة المقبلة.

مرتضى منصور

وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك المعزول، قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي الرحيل عن مقاعد المجلس الأبيض ومعه نجله أحمد مرتضى، بجانب أمير مرتضى، المشرف العام على كرة القدم، الذي قرر التخلي عن منصبه.

وقال منصور: سأترك العزبة، فى إشارة إلى نادي الزمالك، ومعى أبنائي، مؤكدا أنه سيعود إلى صفوف الجماهير، لكنه لن يتخلى عن قراره بتقديم ملفات التدخل الحكومي، فى شئون الأندية، من جانب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التى سوف يرسلها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومعه ملف العنصرية والتنمر ضد شيكابالا، بجانب ملف عقوبة كهربا ومشاركته محليا رغم صدور قرار من لجنة الانضباط باتحاد الكرة.

وقال مرتضى منصور، إن الزمالك مُقبل على كارثة رياضية، وهو ما أكدته من قبل في حديثي مع أعضاء الجمعية العمومية، مضيفًا أن الزمالك أكبر نادي في مصر وأفريقيا، ولا علاقة لي بجماهير الأهلي ولا أحد يستطيع أن ينكر تاريخ الأهلي.

وتابع، أن الزمالك تسلم خطابًا مؤخرًا يتضمن تهديدًا بسحب أرض النادي في السادس من أكتوبر في حالة عدم استكمال الإنشاءات في فرع الزمالك بأكتوبر.