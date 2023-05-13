بوساطة مصرية| "سكاي نيوز": حركة الجهاد الفلسطينية وإسرائيل يتفقان على وقف إطلاق النار

أفادت "سكاي نيوز"، اليوم السبت، بالتوصل إلى اتفاق توسطت فيه مصر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الفلسطينية.

وأضافت أنه تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وسيدخل حيز التنفيذ اليوم في الساعة 22:00 بتوقيت القدس.

كما تم الاتفاق علي وضع حد لاستهداف المدنيين وهدم المنازل.

وهذا هو اليوم الخامس من المواجهة الدامية بين إسرائيل وحركة الجهاد، حيث تبادل الجانبان القصف الصاروخي، مما أسفر عن سقوط مصابين من الطرفين.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية إن جهود الوساطة، التي تقودها مصر، ما تزال مستمرة.

وتابعت: "حركة الجهاد تصر على أن تلتزم إسرائيل بإنهاء سياسة الاغتيالات وأن يكون وقف إطلاق النار متبادلا ومتزامنا".

وأضافت: "في المقابل، تؤكد إسرائيل أن وقف إطلاق النار لن يشمل التزاما بوقف القتال".

ومساء أمس الجمعة، كشفت مصادر إسرائيلية أن مصر قدمت مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن المقترح المصري يتضمن وقفا متبادلا للهجمات، والتزاما بالامتناع عن إلحاق الأذى بالمدنيين.

وتابعت أن المقترح يخضع للدراسة حاليا من جانب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.