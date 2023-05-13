اليابان تزود أوكرانيا بمعدات طاقة بقيمة 40 مليون دولار

أعلنت وكالة الطاقة الأوكرانية "Ukrenergo" نية طوكيو تزويد كييف بمعدات للطاقة تقدر بقيمة 40 مليون دولار.

وقالت وكالة الطاقة الأوكرانية عبر حسابها على "تلجرام" أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" ستمد أوكرانيا بمعدات مخصصة لمحطات المحولات الفرعية للطاقة الكهربائية بقيمة 40 مليون دولار، وأنه من المقرر تسليم أول شحنة خلال النصف الثاني من العام الحالي، وتستمر عمليات التسليم حتى العام 2025، وفقا لمدة تصنيع هذه المعدات.

وتابعت أن الحكومة اليابانية قدمت مساعدة طويلة الأمد لدعم نظام الطاقة في أوكرانيا، ضمن إطار اتفاقية المنح بين الحكومة الأوكرانية ووكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا".

يذكر أن أوكرانيا تلقت من وكالة "جايكا" أكثر من 30 مولدا كهربائيا حتى الان، وتعتبر هذه المولدات آلية أمان للمحطات الفرعية في حالة استئناف عمليات القصف.

ووقعت في شهر مارس من العام الحالي اتفاقية منحة بقيمة 22.44 مليار ين ياباني (نحو 170 مليون دولار)، لتمويل برنامج الإنعاش الطارئ في أوكرانيا.