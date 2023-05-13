صافرات الإنذار تدوي.. المستوطنات الإسرائيلية تحترق بصواريخ "الرد" الفلسطيني

السبت 13/مايو/2023 - 05:07 م

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن هناك دويا لصافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية بعد قصف صاروخي من قطاع غزة.

وأضافت "أبو شمسية"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن اليوم شهد قصف صاروخي صادر من قطاع غزة وصل لـ40 صاروخًا على المستوطنات المحتلة جنوب قطاع غزة، وتحديدًا مستوطنة غلاف غزة.

وأشار إلى أن الصواريخ الصادرة من قطاع غزة اتسعت مداها لأكثر من 30 كيلو مترًا عن المسافة المعتاد عليها، وتسببت في أضرار منها حريق في بعض المناطق بالمستوطنات.

وأكدت أن القصف الصاروخي جاء ردا على الهجمات والغارات التي نفذها طيران الاحتلال، الذي استهدف 6 قواعد للجهاد الإسلامي كانت مجهزة لإطلاق صواريخ مضادة للدروع، وذلك حسبما أشار إليه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفى وقت سابق قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الشاب سائد جهاد شاكر مشه (32 عامًا) والشاب عدنان وسيم يوسف الأعراج (19 عامًا)، استشهدا بالرصاص الحي في الرأس خلال عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس، إضافة إلى 3 إصابات مُستقرة في الرقبة والبطن والفخذ.

وبهذا ترتفع حصيلة الشهداء والجرحى؛ جراء العدوان الإسرائيلي إلى 35 شهيدًا (بينهم 6 أطفال و3 سيدات)، و147 جريحًا.