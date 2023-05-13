التعليم العالي: جامعة سمنود التكنولوجية تنظم المُلتقى التوظيفي الأول

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات التكنولوجية تمثل رافدًا حديثًا ومهمًا من روافد التعليم العالي في مصر، حيث تستهدف تقديم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل، محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، والمشاركة في عملية التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على دعمها غير المسبوق للتوسع في إنشاء جامعات تكنولوجية جديدة؛ بما يدعم خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

وفي هذا الإطار، نظمت جامعة سمنود التكنولوجية بالغربية الملتقى التوظيفي الأول، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف د. منتصر دويدار رئيس الجامعة، ود. السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ود. محمد رمضان درويش وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وشارك عدد كبير من الشركات والمؤسسات الصناعية في تخصص الغزل والنسيج وتكنولوجيا تصنيع الملابس الجاهزة وتكنولوجيا التصنيع الغذائي في فعاليات المُلتقى الذي يأتي في إطار تعزيز العلاقة بين الجامعات التكنولوجية والجهات الصناعية، وتفعيل بروتوكولات التعاون مع قطاع الصناعة لتدريب الطلاب، وتوفير تدريب للعاملين بقطاع الصناعة لرفع كفاءتهم، وإجراء دراسات مستمرة لسوق العمل واحتياجاته، وربطها بالبرامج الدراسية الجديدة.

شهد المُلتقى حضور د. هدى بسيوني مستشار رئيس مجلس إدارة التعليم والبحث العلمي بعمال مصر، ود. أيمن عدلي المستشار الإعلامي لعمال مصر، ود. هشام الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة ملامح للملابس الجاهزة، وم. حسين علي السيد رئيس مجلس إدارة شركة سمنود للنسيج والوبريات، ود. مسعد البلقيني نائب رئيس مجلس إدارة شركة البلقيني للنسيج والصناعة، وم. أحمد جمال مدير شركة الشرق للمنسوجات، بالإضافة إلى لفيف من ممثلي الشركات والمصانع بمحافظة الغربية والدقهلية مثل مضارب الغربية، وشركة هوك للملابس الرياضية، وشركة بونجورنو، وشركة أبوالجود للملابس الجاهزة وصناعة البدل، ومصنع حلويات أبو عادل، ‏ومصنع السمان للملابس الجاهزة، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع طلاب الجامعة بمختلف أقسامها.