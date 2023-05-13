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السبت 13 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخصين أسفل عجلات قطار في سوهاج

ضحايا حادث قطار طهطا
ضحايا حادث قطار طهطا
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لقي شابان مصرعهما بعدما صدمهما أحد القطارات حال عبورهما شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة (المزلقان المغلق) بمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج.
البداية عندما تلقت الأجهزة المعنية بسوهاج، إخطارا من الخدمات المعينة بمحطة سكك حديد طهطا، يفيد بمصرع شابين بعدما اصطدم بهما قطار، حال قيامهما بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بدائرة قسم شرطة طهطا.
وتم تعيين الخدمات الأمنية بمكان الحادث، ونقل أشلاء الجثتين لمشرحة مستشفى طهطا العام، تحت تصرف النيابة العامة.

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