محافظ المنوفية يلتقى وفد الهيئة العربية للتصنيع لبحث أوجه التعاون

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه ، وفد الهيئة العربية للتصنيع و إحدى الشركات الرائدة فى مجال الطاقة المتجددة ، يأتي هذا اللقاء فى إطار بحث أوجه التعاون المشترك ومناقشة آليات تنفيذ مشروع محطة تحويل المخلفات الصلبة لطاقة كهربائية بإستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة .

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، الدكتور أحمد أبو بكر مدير إدارة البيئة بالديوان العام.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن مشروع محطة تحويل المخلفات الصلبة الجديدة يأتى فى ضوء الخطة الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة كونه أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، مثمناً دور القيادة السياسية ورؤيتها الطموحة فى التعامل الجاد مع قضايا البيئة لتحسين جودة الخدمات المقدمة ، مؤكداً على دعمه الكامل للمشروع وتقديم كافة التسهيلات لضمان الإنتهاء من الدراسات اللازمة للبدء في الخطوات التنفيذية للمشروع كونه مشروعاً هاماً يتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية بعوائد اقتصادية واجتماعية تلبي احتياجات المواطنين .

وأعرب وفد الشركة عن سعادتهم بزيارتهم لجمهورية مصر العربية و محافظة المنوفية بصفة خاصة ، مؤكدين تطلعهم إلى تعزيز الشراكة الفعالة مع المحافظة لإقامة هذا المشروع الضخم والذي سيتم تنفيذه باستثمارات مالية ضخمة و سيساهم بدوره فى تحقيق نقلة نوعية بمنظومة المخلفات الصلبة ، لافتاً إلى أن المشروع يضم منظومة حديثة لمعالجة تراكمات القمامة والمخلفات الصناعية والزراعية لتحويلها إلى طاقة كهربائية و مخصبات زراعية بدون أية مخلفات و مواد سامة تؤثر على الصحة العامة .

وأشار إلى أن فريق العمل بصدد القيام بزيارات ميدانية لتقييم الموقف وإنهاء كافة الدراسات المبدئية تمهيدا للسير فى إجراءات التنفيذ.

وأهدى وفد الهيئة العربية للتصنيع درع لمحافظ المنوفية تقديراً لدوره البارز فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، هذا وعقب اللقاء ، قامت اللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام بإجراء معاينة ميدانية لقطعة أرض بمركز أشمون كموقع مقترح لإقامة المشروع .