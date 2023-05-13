غيابات بالجملة تضرب الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي اليوم

يعاني فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من افتقد مجموعة كبيرة من لاعبيه، قبل مواجهة الإسماعيلي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة، على استاد الإسماعيلية، لحساب منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويفتقد الزمالك لنحو 10 من لاعبيه، بين الإيقاف والاستبعاد الفني والاستبعاد للإصابة، ويغيب ثلاثي الجهة اليسرى أحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبدالشافي للإصابة، فيما يغيب حمزة المثلوثي ونبيل دونجا للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويفتقد الزمالك لجهود ناصر منسي للإصابة بإجهاد في العضلة الضامة، وعمرو السيسي لتميزت العضلة الضامة فيما استبعد أوسوريو محمد عواد ومحمد عبد الغني لأسباب فنية.



وتضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - مصطفى الزناري - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.

ويدخل الزمالك لقاء اليوم في المركز الرابع برصيد 43 نقطة، فيما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ14 برصيد 26 نقطة عمر جابر: بسبب عدم الجاهزية