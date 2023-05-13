الخارجية الأمريكية: نراقب عن كثب تطبيق الأطراف السودانية لالتزاماتها

السبت 13/مايو/2023 - 01:48 م

أكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تراقب الأوضاع في السودان عن كثب من خلال عدد من الآليات.

وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية صامويل وربيرج ـ في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت ـ إن الهدف من هذه الآليات هو التأكد من تطبيق الأطراف السودانية لالتزاماتها.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية قد رحبتا أمس الجمعة بإعلان طرفي الصراع في السودان عن الالتزام بحماية المدنيين، حيث وقع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفاقا متعهدين بتخفيف المعاناة الإنسانية في جميع أنحاء البلاد، والامتناع عن شن هجمات من المحتمل أن تضرر المدنيين.