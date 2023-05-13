كلاكيت ثاني مرة.. الاقتصادية تجدد حبس طبيب الكركمين بقضية غسل الأموال

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، تجديد حبس طبيب الكركمين أحمد ابو النصر 45 يوما أخرى على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بغسيل أموال .

وقالت المحاميه نهي الجندي دفاع ضحايا المتهم إن المتهم حضر اليوم أمام هيئة المحكمة، واستمرار حبس المتهم 45 يوما أخرى ، من تاريخ اخر نظر تجديد حبسه يوم 29 ماس الماضي بقضية غسل الأموال.

واضافت نهي الجندي في تصريح خاص للبوابة نيوز بأن المتهم يحقق معه في عدد من القضايا منها غسل الأموال والنصب علي موكليها من خلال ادويته المغشوشة فضلاً عن انتحاله صفة طبيب .

يذكر أن قضت محكمة النقض بجلسة 18 فبراير الماضي قضت بتأييد حبس أحمد أبو النصر طبيب الكركمين لمدة عام .

كانت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة قضت بقبول استئناف المتهم أحمد أبو النصر، طبيب الكركمين، على حكم حبسه عامين، بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج لبيع أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون، وتخفيف حبسه لمدة سنة واحدة

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد عاقبت المتهم أحمد أبو النصر، بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون.

وكانت أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم أحمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح.