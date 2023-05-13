إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بالقليوبية

شهدت مدينة شبرا الخيمة، مشاجرة بين عامل وعاطل، بسبب معاكسة الفتيات، حيث أطلق الأول الرصاص على الثاني، لمعاكسة المجني عليه شقيقة الأول في الشارع، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى وألقي القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور قسم ثان شرطة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، إشارة من مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، بوصول أحد الأشخاص له معلومات جنائية مصاب برش خرطوش بالوجه.

جرى إخطار مدير أمن القليوبية، فجرى تشكيل فريق بحث أشرف عليه مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، وانتقل رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وبسؤال المصاب اتهم أحد الأشخاص بإطلاق الرصاص عليه من فرد خرطوش كان بحوزته فأحدث إصابته على إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب قيامه بمعاكسة "شقيقة المتهم".

وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.