الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة.. والعظمى على القاهرة 29

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا شهدنا انخفاض درجات الحرارة بالأمس بمعدل من 3 إلى 4 درجات في كل أنحاء الجمهورية تحديدًا مناطق شمال البلاد، وهذا الأمر مستمر اليوم أيضًا، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تتراوح حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، متوقعة أن درجة الحرارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى تسجل 29 درجة مئوية.

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم السبت، عبر القناة الأولى، أن الأجواء خلال فترة النهار ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، بينما الأجواء على السواحل الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط دافئة ومعتدلة تماما، أما شمال الصعيد حارة، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، وذلك خلال فترات النهار خاصة مع سطوع أشعة الشمس.

وتابعت، أن درجات الحرارة تنخفض تدريجيا مع تراجع وغياب أشعة الشمس وصولا لفترات الليل، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير في ساعات الليل المتأخر حتى فترة الصباح الباكر، موضحة ان درجة الحرارة الصغرى تسجل بين 18 و19 درجة مئوية خلال فترة الليل، إذ تزيد من شعورنا بالأجواء المائلة للبرودة على المحافظات الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، أما الأجواء تكون معتدلة على جنوب الصعيد خلال فترات الليل.