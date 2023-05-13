دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة العودة بين الأهلى والترجي التونسي

وضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز الكبير على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب رادس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثلاثية الأهلي بيرسي تاو في الدقيقتين 9 و55 ومحمود كهربا في الدقيقة 75 من اللقاء إلى انتهى منذ قليل على ملعب رادس بدون جمهور.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي

من المقرر أن يواجه الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الترجي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة الموافق 19-5-2023، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وبتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ستاد القاهرة الدولي.