ads
السبت 13 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة العودة بين الأهلى والترجي التونسي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز الكبير على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب رادس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

سجل ثلاثية  الأهلي بيرسي تاو في الدقيقتين 9 و55 ومحمود كهربا في الدقيقة 75 من اللقاء إلى انتهى منذ قليل على ملعب رادس بدون جمهور. 

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي 

من المقرر أن يواجه الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الترجي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة الموافق 19-5-2023، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وبتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

الأهلي والترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا بيرسي تاو