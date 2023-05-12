ads
الجمعة 12 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمم المتحدة: الاتفاق بين أطراف الصراع في السودان أول خطوة لوقف إطلاق النار

السودان
السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رحب مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرث، بالاتفاق الإنساني الذي تم التوصل إليه بين أطراف الصراع في الدولة السودانية، والذي يبشر بتحقيق ممر آمن للمدنيين الفارين، وحماية للعمليات الإنسانية.

وقال بيرث، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من مكتبه بمدينة بورتسودان شمال شرقي السودان اليوم الجمعة، إن الاتفاق يعد خطوة أولى مهمة تجاه وقف إطلاق النار للقتال الذي على وشك الدخول في أسبوعه الرابع.

وأضاف بيرث حسبما نقلت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية الإخبارية، أن العنصر الأكثر أهمية هو أن يلتزم الطرفان بمواصلة المحادثات،، لافتا إلى أن الجهود الدولية المبذولة من أجل تحويل الاتفاق إلى وقف إطلاق نار قد بدأت بالفعل.

وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في البلاد، وقعا اتفاقا خلال وقت متأخر أمس الخميس، متعهدين بتخفيف المعاناة الإنسانية في جميع أنحاء البلاد، والامتناع عن شن هجمات من المحتمل أن تضرر المدنيين.

الامم المتحده السودان الاتفاق الجيش السوداني قوات الدعم السريع