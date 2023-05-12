الأمم المتحدة: الاتفاق بين أطراف الصراع في السودان أول خطوة لوقف إطلاق النار

رحب مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرث، بالاتفاق الإنساني الذي تم التوصل إليه بين أطراف الصراع في الدولة السودانية، والذي يبشر بتحقيق ممر آمن للمدنيين الفارين، وحماية للعمليات الإنسانية.

وقال بيرث، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من مكتبه بمدينة بورتسودان شمال شرقي السودان اليوم الجمعة، إن الاتفاق يعد خطوة أولى مهمة تجاه وقف إطلاق النار للقتال الذي على وشك الدخول في أسبوعه الرابع.

وأضاف بيرث حسبما نقلت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية الإخبارية، أن العنصر الأكثر أهمية هو أن يلتزم الطرفان بمواصلة المحادثات،، لافتا إلى أن الجهود الدولية المبذولة من أجل تحويل الاتفاق إلى وقف إطلاق نار قد بدأت بالفعل.

وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في البلاد، وقعا اتفاقا خلال وقت متأخر أمس الخميس، متعهدين بتخفيف المعاناة الإنسانية في جميع أنحاء البلاد، والامتناع عن شن هجمات من المحتمل أن تضرر المدنيين.