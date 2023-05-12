أحمد فهمي يشارك جمهوره فيديو دعائى لـ"مستر إكس"

نشر الفنان أحمد فهمى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" الفيديو الدعائى لفيلمه الجديد "مستر إكس" .

https://www.instagram.com/reel/CsJawWQAIwH/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

وظهر فهمى خلال الفيديو بشكل مختلف "لوك" جديد وبشعر طويل، وتخلل البرومو بعض المشاهد البسيطة ويوجه سؤال لشخص "عايز تخلع مراتك ليه" .

الفيلم بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، محمد أنور، بيومى فؤاد والإخراج أحمد عبد الوهاب.

وشارك فهمى فى السباق الرمضانى المنقضى بمسلسل "سره الباتع" بطولة أحمد فهمى، أحمد السعدنى، حنان مطاوع، حسين فهمى خالد الصاوى، ريم مصطفى ، والإخراج خالد يوسف.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمى السينمائية فيلم "العارف" ، بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميده، مصطفى خاطر والإخراج أحمد علاء.