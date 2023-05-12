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الجمعة 12 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أوناي إيمري أفضل مدرب خلال شهر أبريل بالدوري الإنجليزي

أوناي إيمري
أوناي إيمري
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توج الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أبريل الماضي.

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، عن فوز إيمري بجائزة مدرب الشهر في البريميرليج، لأول مرة في تاريخه، حيث لم  يظفر بهذه بالجائزة من قبل سواء مع أرسنال أو أستون فيلا.

وحصد إيمري، جائزة مدرب الشهر، بعدما قاد الفيلانز لتحقيق 5 انتصارات من أصل 7 مباريات خلال شهر أبريل، ليصعد بفريقه إلى المراكز السبعة الأولى في الدوري الأقوى في العالم.

وتفوق إيمري في سباق الفوز بالجائزة على كل من مواطنه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ووالثلاثي الإنجليزي إيدي هاو، روي هودسون، وجاري أونيل، مدربي نيوكاسل يونايتد، كريستال بالاس، وبورنموث على الترتيب.

ومنذ بداية الموسم الجاري 2022-2023، توج مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال بجائزة أفضل مدرب في الشهر 4 مرات، مقابل مرتين لكل من إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، ومرة لإيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد.

أوناي إيمري 
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