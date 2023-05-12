البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في مياه الخليج بسبب إيران

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن واشنطن قررت تعزيز وجودها العسكري في مياه الخليج، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وجاء قرار الولايات المتحدة بعد ما وصفته بـ"مضايقة إيران المتزايدة للسفن" في مياه المنقطة.

وأوضح جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في تصريحات للصحفيين إن "وزارة الدفاع (البنتاجون) ستتخذ سلسلة من التحركات لتعزيز موقفنا الدفاعي" في الخليج، متابعا أنه ستكون هناك "تفاصيل عن تلك التعزيزات في الأيام القادمة".

وكانت وكالة "بلومبرج" أفادت السبت الماضي، أن أمريكا تخطط لنشر 100 زورق مسير إضافي في بحر الخليج للقيام بدوريات في مواجهة طهران.