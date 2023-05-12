رئيس الإسعاف يهدى درع الهيئة لمحافظ الدقهلية

أهدى الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية درع الهيئة للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إعتزازاً بدوره الداعم للمنظومة الإسعافية في أرجاء المحافظة.

جاء ذلك التكريم في سياق الجولة التفقدية للدكتور عمرو رشيد لمحافظة الدقهلية على رأس وفد من رئاسة هيئة الإسعاف المصرية لمتابعة سير العمل بالمحافظة، وللوقوف على خطط الهيئة التوسعية ومعدلات الإنجاز بها.

وأبدى الدكتور عمرو رشيد ، خالص تقديره واعتزازه بما أبداه محافظ الدقهلية ، من تعاون مثمر بهدف تذليل أي عقبات قد تعوق وتيرة تطوير المنظومة الإسعافية بنطاق محافظة الدقهلية، بشكل ينم عن إيمان راسخ وعميق من قبله بحق المواطن في تلقى خدمة إسعافية لائقة ترقى إلى المستوي العالمي، وهو الأمر الذي يمثل نموذجاً حقيقياً لتعاون مؤسسات الدولة بكافة إجهزتها لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ التي يتطلع إليها الجميع.

أضاف رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف أن إشادة المحافظ بالمنظومة الإسعافية التي برهن عليها بالعديد من المواقف تمثل وسام على صدر تلك المؤسسة.

وفي ختام تعليقه أعرب رشيد عن ثقته الكاملة بأن اللقاء يمثل حجر الأساس لعهد من الشراكة والتعاون البناء.



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