إصابات في قصف إسرائيلي لشقة سكنية وسط غزة

أفادت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل، بوقوع إصابات في قصف للاحتلال الإسرائيلي لشقة سكنية بحي النصر وسط مدينة غزة.

ناشدت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، الجمعة، قوات الاحتلال الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية إلى اتخاذ كافة التدابير الاحتياطية الممكنة لتجنب وقوع ضحايا مدنيين.

وقالت البعثة في بيان: "ندعو كل الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني"، مشددة على أهمية "احترام وحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية ومرافقهم ومعداتهم لضمان استمرار عملهم".

يأتي هذا، عقب تجدد القصف الإسرائيلي، اليوم، على قطاع غزة، ومثله إطلاق الصواريخ من جانب الفصائل الفلسطينية رغم جهود الوساطة لإنهاء هذا التصعيد الجديد الذي أدي إلي سقوط 31 شهيدا من الفلسطينيين وشخص واحد في إسرائيل منذ الثلاثاء.

كما سمعت صافرات الإنذار في مدينة عسقلان وأماكن أخري وصولا إلى القدس وتجمع مستوطنات غوش عتصيون جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.