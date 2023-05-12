ads
الجمعة 12 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابات في قصف إسرائيلي لشقة سكنية وسط غزة

صواريخ
صواريخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل، بوقوع إصابات في قصف للاحتلال الإسرائيلي لشقة سكنية بحي النصر وسط مدينة غزة.

ناشدت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، الجمعة، قوات الاحتلال الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية إلى اتخاذ كافة التدابير الاحتياطية الممكنة لتجنب وقوع ضحايا مدنيين.

وقالت البعثة في بيان: "ندعو كل الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني"، مشددة على أهمية "احترام وحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية ومرافقهم ومعداتهم لضمان استمرار عملهم".

يأتي هذا، عقب تجدد القصف الإسرائيلي، اليوم، على قطاع غزة، ومثله إطلاق الصواريخ من جانب الفصائل الفلسطينية رغم جهود الوساطة لإنهاء هذا التصعيد الجديد الذي أدي إلي سقوط 31 شهيدا من الفلسطينيين وشخص واحد في إسرائيل منذ الثلاثاء.

كما سمعت صافرات الإنذار في مدينة عسقلان وأماكن أخري وصولا إلى القدس وتجمع مستوطنات غوش عتصيون جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

إصابات قصف للاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية بحي النصر وسط مدينة غزة