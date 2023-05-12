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الجمعة 12 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الهيئة الإنجيلية تشارك في حفل "منح المجتمع المدني" بحضور "القباج" والشركاء الألمان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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شاركت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في فعاليات حفل توقيع منح جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور  الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي،  هولغر ايلي، رئيس التعاون الإنمائي الألماني بالسفارة الألمانية بمصر، وممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

وتم خلال الاحتفال التوقيع على ٣٨ مشروعًا مجتمعيًّا مع ١٦ منظمة غير حكومية، من ضمنها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ممثلة في الأستاذ ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة، وذلك في إطار تنفيذ مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية الذي يتم تنفيذه من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

ومن جانبها صرحت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية "أن الهيئة تعمل خلال هذا المشروع بعدد ٥ محافظات و٦ جمعيات قاعدية  "بورسعيد – الدقهلية – القاهرة – الفيوم – سوهاج"، كما تركز المشاريع على مكونات المشاركة المجتمعية والمساواة بين الجنسيين بما يتضمن تمثيلًا عادلًا وفعالًا للأشخاص ذوي الإعاقة والنساء، وتستهدف أيضًا هذه المبادرات الوصول إلى  ٦٢٨٥ مستفيدًا ومستفيدة من خلال الشراكة والتعاون مع شركائنا من الجمعيات القاعدية والجهات الحكومية المعنية، على سبيل المثال وليس الحصر، مديريات التضامن الاجتماعي،الشباب والرياضة، الصحة، المجلس القومي للمرأة".

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الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي هولغر ايلي رئيس التعاون الإنمائي الألماني بالسفارة الألمانية بمصر ممتاز بشاي نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية