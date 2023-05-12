الإفراج عن رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بكفالة

قضت محكمة باكستانية اليوم الجمعة، بالإفراج عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بكفالة.

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) أن خان مَثُلَ اليوم أمام المحكمة بالعاصمة "إسلام آباد" في ظل حراسة أمنية مشددة، حيث احتشد أنصاره فى محيط المحكمة.

وأثار اعتقال خان، الذي أطيح به في أبريل 2022، احتجاجات عنيفة في كل أنحاء البلاد، وأصيب مئات من عناصر الشرطة وتم توقيف أكثر من 3500 متظاهر خصوصا في إقليمي البنجاب وخيبر باختونخوا، كما لقى تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم فى حوادث مرتبطة بالتظاهرات.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على رئيس حركة "الإنصاف" الباكستانية ورئيس الوزراء السابق عمران خان، بسبب قضية احتيال تتعلق بأراض، مما دفع أنصاره لاقتحام عدد من المباني العسكرية والأصول الحكومية وإضرام النيران فيها.

يذكر أنه تمت الإطاحة بخان من السلطة العام الماضي إثر تصويت برلماني لحجب الثقة عن حكومته، ومنذ ذلك الحين، يحشد أنصاره للتظاهر في عدة مدن باكستانية ضد الحكومة الجديدة بقيادة شهباز شريف.