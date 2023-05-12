ads
الجمعة 12 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

خدمة طبية متكاملة ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية لليد بالأهلي

بطولة يد الاهلي
بطولة يد الاهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تشهد بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد والمقامة في ضيافة النادي الأهلي توفير خدمة طبية مميزة، على هامش المباريات التي تقام على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر الجزيرة.

وقامت اللجنة الطبية بتوفير سيارات إسعاف مجهزة على مدار اليوم؛ تحسبًا لتعرض أي من المشاركين بالبطولة للإصابة، فضلا عن توفير فريق طبي متكامل متواجد في الصالات.

وقامت اللجنة بالتأكيد على الفرق المشاركة بتواجد رعاية طبية على مدار الساعة من خلال التنسيق مع المستشفيات القريبة من فنادق الإقامة، في ضوء ما يتم تقديمه من خدمات مختلفة للمشاركين بالبطولة.

كأس الكؤوس الأفريقية الأهلى النادي الاهلي الأمير عبدالله الفيصل الجزيرة