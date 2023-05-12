خدمة طبية متكاملة ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية لليد بالأهلي

تشهد بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد والمقامة في ضيافة النادي الأهلي توفير خدمة طبية مميزة، على هامش المباريات التي تقام على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر الجزيرة.

وقامت اللجنة الطبية بتوفير سيارات إسعاف مجهزة على مدار اليوم؛ تحسبًا لتعرض أي من المشاركين بالبطولة للإصابة، فضلا عن توفير فريق طبي متكامل متواجد في الصالات.

وقامت اللجنة بالتأكيد على الفرق المشاركة بتواجد رعاية طبية على مدار الساعة من خلال التنسيق مع المستشفيات القريبة من فنادق الإقامة، في ضوء ما يتم تقديمه من خدمات مختلفة للمشاركين بالبطولة.