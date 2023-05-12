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الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رئيس "التنمية الثقافية" يكرم أسرتي "عملة نادرة" و"حضرة العمدة"

التكريم
التكريم
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كرم الدكتور هاني ابو الحسن، رئيس صندوق التنمية الثقافية أمس الخميس، أسرة عمل "عملة نادرة"وهم: السيناريست والشاعر مدحت العدل، والمنتج جمال العدل، والمخرج محمد جمال العدل. 

كما كرم أسرة مسلسل “حضرة العمدة”، وهم  المخرج عادل أديب، والفنان محمد محمود عبد العزيز ،والفنان شادي مقار، والمنتج ريمون مقار. 

وتم تكريم المنتج هشام سليمان مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وادار الندوتين الناقد طارق الشناوي، وقدمت الحفل الإعلامية جومانا. 

وحضر حفل التكريم عدد كبير من النجوم منهم النجمة منال سلامة والنجمة المصرية العالمية أميرة السيد وسط حضور كبير من الجمهور. 

وفى كلمته، أعرب الدكتور هانى ابو الحسن عن سعادته ببدء اولى ندوات التكريم بحضور  كوكبه من صناع الدراما الجادة التى اعتبرت من من الاعمال الهامة التى ناقشت عدد من القضايا الهامه ومعالجتها باحترافية عالية مثل تمكين المراة والختان والثار والابتزاز الاليكتونى وغيرها، ووجه الشكر للدكتور نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة على دعمها المستمر لمواصلة العمل فى تقديم كل ماهو جاد.

كما وجه الشكر للناقد الكبير طارق الشناوى الذى أدار الندوتين باقتدار كبير.

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حضرة العمدة تكريم