أهم أسباب اختيار المقعد المميز على الطائرات.. مضيفة طيران أسترالية تكشف

يعد اختيار المقعد الأنسب خلال رحلة الطيران أمر محير للكثيرين؛ ولكن خبراء رحلات الطيران مثل المضيفات لديهم فكرة جيدة عن هذا الأمر وهذا ما كشفته مضيفة الطيران الأسترالية روزي أواد التي قضت 5 أعوام مع شركة فيرجن أستراليا للطيران.

وأشارت روزي في حديث مع مجلة "إسكيب" إلى إنها دائما تقوم باختيار الصف الخامس والمقعد الملاصق للنافذة على طائرات بوينغ 737وهذا للعديد من الاسباب والتى تتمثل فى التالى:

“المنظر ممتاز من النافذة، حيث يمكنك رؤية جزء من جناح الطائرة، وجزء من المدينة في الخارج وهناك مساحة إضافية لتمديد القدمين ولا توجد مسؤولية مخرج الطوارئ على الراكب في الصف الخامس والراكب في هذا الصف يستطيع وضع حقيبة صغيرة تحت الكرسي المقابل، بسبب المساحة الإضافية ويعتبرهذا الصف من أقرب الصفوف لمخرج الطائرة، حيث تتم المغادرة سريعا دون تأخيريعتبر من أوائل الصفوف التي يبدأ المضيفون بتقديم الخدمات لهم”.

وأكدت روزي أن اختيار المقعد المناسب على متن الطائرة، قد يكون عاملا مهما للاستمتاع بالرحلة والتخفيف من إرهاق السفر.