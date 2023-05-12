ظهور بقعة سولار أمام محطة مياه البلينا السطحية بسوهاج

رصدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، ظهور بقعة سولار امام ماخذ محطة مياه البلينا السطحية بمركز البلينا.

وبالتنسيق مع غرفة العمليات بمحافظة سوهاج وإبلاغ الوحدة المحلية لمركز البلينا وتم إغلاق ماخذ المحطة والاعتماد على خزان المحطة وتشغيل محطات المياه الارتوازى لتعويض كمية المياه لدى المواطنين وانه عقب انتهاء اثار بقعة السولار من امام ماخذ المحطة سيتم رفع عينات للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية وتشغيل المحطة.

واشار الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة ان نقاط المتابعة والرصد وفرق المناوبات تتابع تحرك بقعة السولا.

كما تم اتخاذ كافة الاستعدادات امام ماخذ محطة مياه جرجا السطحية ومحطة مياه دار السلام السطحية والمنشاة السطحية وجميع محطات المياه التى تقع على نهر النيل وجاهزية محطات المياه الارتوازية للتشغيل فور ظهور اى آثار لبقعة السولار امام ماخذ المحطات لتعويض كمية المياه لدى المواطنين.

كما تم اخطار الجهات المعنية بالمحافظة ومديرية الصحة والرى والمسطحات المائية هذا بالاضافة الى قطاع المعامل بشركات مياه الشرب باسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم لرفع درجة الاستعداد.