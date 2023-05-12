دوري المؤتمر الأوروبي.. فيورنتينا يخسر في عقر داره من بازل

تلقى فريق فيورنتينا الإيطالي، هزيمة من ضيفه بازل السويسري بثنائية مقابل هدف، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب أرتيميو فرانكي، ضمن مباريات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وعاد الفريق السويسري من بعيد في اللقاء، حيث سكنت شباكه هدفًا في الدقيقة 25 عن طريق آرثور كابرال مهاجم أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 71، استطاع بازل إدراك التعادل بواسطة آندي ضيوف، ثم نجح زكي أمدوني في إحراز هدف الفوز في الدقيقة 90+2، ليخرج فريق النجم المصري محمد صلاح السابق بفوز ثمين من ملعب الفيولا، قبل موقعة الإياب في الأراضي السويسرية.

ويحتضن ملعب سانت ياكوب بارك، موقعة العودة في نصف نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بين بازل وفيورنتينا، يوم الخميس المقبل الموافق 18 مايو 2023.