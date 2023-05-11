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الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بيتر ميمى يشارك جمهوره البوستر الدعائى لفيلم "بيت الروبى"

بيتر ميمى
بيتر ميمى
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نشر المخرج بيتر ميمى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الصور الدعائية لفيلمه الجديد "بيت الروبى" لطرحه فى السينما بالموسم الصيفى .

الفيلم بطولة كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور، تارا عماد والإخراج بيتر ميمى.

يعتبر فيلم "بيت الروبى" التعاون الثالث بين المخرج بيتر ميمى مع الفنان كريم عبد العزيز بعد الاختيار الجزء الثانى والثالث، لحين الانتهاء من مسلسل الحشاشين المؤجل للموسم الرمضاني المقبل ٢٠٢٤ .

يذكر أن آخر أعمال المخرج بيتر ميمى السينمائية فيلم "شلبى" بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبى، بيومى فؤاد، وإخراج بيتر ميمى.

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IMG_20230511_213651
بيتر ميمى ميمى كريم عبد العزيز بيت الروبى الروبى