بيتر ميمى يشارك جمهوره البوستر الدعائى لفيلم "بيت الروبى"

نشر المخرج بيتر ميمى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الصور الدعائية لفيلمه الجديد "بيت الروبى" لطرحه فى السينما بالموسم الصيفى .

الفيلم بطولة كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور، تارا عماد والإخراج بيتر ميمى.

يعتبر فيلم "بيت الروبى" التعاون الثالث بين المخرج بيتر ميمى مع الفنان كريم عبد العزيز بعد الاختيار الجزء الثانى والثالث، لحين الانتهاء من مسلسل الحشاشين المؤجل للموسم الرمضاني المقبل ٢٠٢٤ .

يذكر أن آخر أعمال المخرج بيتر ميمى السينمائية فيلم "شلبى" بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبى، بيومى فؤاد، وإخراج بيتر ميمى.