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الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

ندى ثابت تثمن قرار مشاركة المصريين بالخارج في الحوار الوطني

النائبة ندى ألفي
النائبة ندى ألفي ثابت
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أشادت النائبة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس أمناء الحوار الوطني، بتلقي مقترحات ومشاركات المصريين بالخارج، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمقترحات، مؤكدة أهمية هذا القرار، وانعكاسه الإيجابي على مسار الحوار الوطني.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن المصريون بالخارج يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المصريون بالداخل، ومشاركتهم بالحوار الوطني يشكل إضافة قوية تساهم بشكل كبير في إثراء الحوار، من خلال المقترحات والأفكار والأراء التي سيتم تقديمها.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن توجيه إدارة الحوار الوطني لدعوة للمصريين بالخارج للمشاركة بمقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ورؤيتهم في علاجها ضمن جلسات الحوار الوطني، يؤكد أن هناك جدية تامة لإنجاح الحوار الوطني الذي يتسع لجموع الشعب المصري، سواء كان داخل مصر أو خارجها.

واختتمت النائبة ندى ألفي ثابت: "المصريون بالخارج بينهم عدد كبير من القامات الكبيرة في مختلف مجالات الحياة، ومقترحاتهم وأفكارهم ستضيف الكثير إلى الحوار الوطني". 

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