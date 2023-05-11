"الهلال الأحمر" الفلسطيني يناشد المنظمات الدولية الضغط على إسرائيل لفتح ممر إنساني في قطاع غزة

ناشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم /الخميس، المنظمات الدولية والدول الأطراف لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لفتح ممر إنساني للسماح بإدخال المستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية، وذلك جراء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت الجمعية - في بيان صحفي - " لا تزال حواجز الاحتلال الإسرائيلي المُحيطة بقطاع غزة مغلقة لليوم الثالث على التوالي، الأمر الذي ينذر بأزمة إنسانية في ظل الشح الكبير في المستلزمات والمواد الطبية التي تعاني منه المنظومة الصحية، علمًا أن القانون الدولي الإنساني يوجب على سلطات الاحتلال أن تسمح بعمليات الإغاثة لمصلحة سكان الأرض المحتلة، وأن تسهل مرورها ".

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اليوم الأول للهجوم العسكري للاحتلال الإسرائيلي على القطاع، 25 شهيدًا و76 مصابًا بحسب مصادر وزارة الصحة الفلسطينية، بينهم عدد من النساء والأطفال.

وشهد القطاع شللًا شبه كامل في مناحي الحياة كافة، إذ استمر تعليق العمل في جميع الجامعات والمدارس، ولا تزال أزمة الكهرباء تشهد تفاقما متزايدًا وشحًا في إمدادات الوقود، نتيجة الحصار الجوي والبري والبحري العسكري الذي تفرضه سلطات الاحتلال على القطاع منذ 16 عامًا، والذي يشكل عقابًا جماعيًا تحظره أحكام القانون الدولي الإنساني.

وفي إحصائية أولية للمنازل، تعرض ما يقارب 17 وحدة سكنية للهدم الكلي، و50 وحدة سكنية لأضرار جزئية، بالإضافة إلى تعرض عدد كبير من المنازل لأضرار جسيمة، حيث اضطرت 32 عائلة إلى النزوح من منازلها.