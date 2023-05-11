قرار من جالطا سراي التركي بشأن مستقبل مصطفى محمد

اتخذ نادي جالطا سراي التركي، قرارًا بشأن مستقبل لاعبه مصطفى محمد المعار حتى نهاية الموسم الجاري 2022-2023 لصفوف نانت الفرنسي.

أنضم مصطفى محمد، إلى جالطا سراي في يناير 2021، قادمًا من نادي الزمالك، ويمتد عقده مع النادي التركي حتى عام 2025.

وفي صيف 2022، أعير مهاجم المنتخب الوطني إلى نانت لمدة موسم واحد، وقدم مستويات جيدة مع الكناري في بطولات الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، والدوري الأوروبي.

وكشفت صحيفة «Foto Mac» التركية، عن استقرار جالطا سراي على عودة مصطفى محمد إلى صفوف الفريق التركي، وإبلاغه بالانضمام لمعسكر الإعداد للموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نانت لم يقدم أي رد بخصوص تفعيل بند شراء عقد المهاجم المصري، الذي يبلغ 5 ملايين و750 ألف يورو، رغم اقتراب الإعارة من النهاية، وسط أنباء حول رغبة النادي الفرنسي في خفض قيمة بند شراء عقد مصطفى محمد إلى 3.5 مليون يورو.

ويصارع مصطفى محمد رفقة نانت خلال الموسم الجاري 2022-2023، من أجل البقاء في الدوري الفرنسي، حيث يحتل الفريق، المركز السابع عشر بجدول ترتيب (ليج 1) برصيد 32 نقطة، وهو أول مراكز الهبوط للدرجة الأدنى، فضلًا عن أن الكناري لم يحقق أي فوز منذ أكثر من 100 يومًا.