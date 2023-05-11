أورنچ مصر شريكا بلاتينيا للنسخة الخامسة من قمة مستقبل مراكز البيانات 2023

أعلنت أورنچ مصر عن رعايتها للدورة الخامسة من قمة مستقبل مراكز البيانات FDC SUMMIT 2023 كشريك بلاتيني للعام الثاني على التوالي، فضلا عن استعراض تجربتها في تطوير وتقديم خدمات مراكز البيانات وحلول الأمن السيبراني في مصر، خلال مشاركتها بالحدث الذي ينعقد في الفترة من 10 إلى 11 مايو الجاري بالقاهرة تحت شعار Beyond Innovation تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويشارك المهندس محمد شبل، مدير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أورنچ مصر، كمتحدث رئيسي في قمةFDC SUMMIT التي أصبحت واحدة من أكبر الفعاليات التكنولوجية المتخصصة في الشرق الأوسط وأفريقيا، لتسليط الضوء على تجربة اورنچ مصر الاستثنائية في السوق المحلية على مدار 25 عاما والتحول من مشغل لشبكات المحمول إلى مزود شامل لخدمات التكنولوجيا المتقدمة خاصة في مجالات مراكز البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وتأتي المشاركة في ظل تركيز اورنچ مصر على ضخ استثمارات أكبر في خدمات التكنولوجيا بالسوق المصرية والتوسع في تقديم التقنيات المتقدمة خاصة تلك المتعلقة بالأمن السيبراني، وفي إطار استراتيجية طموحة تستهدف اورنچ من خلالها تصدير خدماتها التقنية إلى الأسواق العربية والأفريقية.

أكد المهندس محمد شبل أن FDC SUMMIT فرصة مثالية تجمع اورنچ مصر مع شركائها في النجاح بالسوق المصري لمناقشة فرص تطوير الخدمات التكنولوجية واستعراض أحدث حلول وتقنيات واستراتيجيات الجيل التالي من مراكز البيانات التي أصبحت عنصرا حيويا في مستقبل الخدمات اللوجستية وخدمات كفاءات الأفراد.

وأوضح أن اورنچ مصر تمتلك سجلا حافلا بالإنجازات فيما يتعلق بخدمات مراكز البيانات، بفضل خبراتها العالمية في هذا القطاع، وقد أثبتت جدارتها من خلال بناء أكبر مركز بيانات في العاصمة الإدارية والذي سيتم افتتاحه قبل حلول منتصف العام الجاري، لتسريع وتيرة انتقال وتشغيل الجهات الحكومية تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن اورنچ مصر تواصل التوسع في عملياتها دعما لجهود التحول الرقمي في مصر، عبر بناء الإمكانيات والكوادر المصرية استعدادا للتوسع في تقديم خدمات الحماية الأمنية السيبرانية للجهات المختلفة بشكل متقدم واحترافي، مشيرا إلى أن اورنچ العالمية تدير 18 مركزا لعمليات الأمن السيبراني SOCs في العالم، أحدها داخل مصر لخدمة السوق المحلية والأسواق المجاورة عربيا وأفريقيا.