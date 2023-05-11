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الخميس 11 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"تعليم الوادي" تناقش آخر المستجدات بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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ترأس  سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، اجتماع موسع ومجموعة من الإدارات النوعية "إدارة الإحصاء -شئون الطلبة - التربية الخاصة" بالمديرية بحضور الأقسام بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وخلال اللقاء، استعرض سيد عطية آخر مستجدات العمل والاستعداد التام لإنطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية الاثنين 15 مايو.

واطمان وكيل التعليم بالمحافظة، على انتهاء كافة المهام والمسئوليات المكلف بها الجميع، موجها بضرورة التعاون وتضافر كافة الجهود لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية.

وجاء ذلك برعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

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