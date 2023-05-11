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الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص أمام وحدة إسعاف المرازيق بالبدرشين

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب 4  أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص  امام وحدة اسعاف المرازيق بمنطقة البدرشين.

وتلقى مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين  امام وحدة اسعاف المرازيق  بدائرة المركز.

وعلي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره ةالأصطدام بسيارة اخرى ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي البدرشين المركزى لتلقي العلاج اللازم.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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