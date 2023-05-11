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الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط مسجل خطر أنهى حياة طالب بالمنيرة الغربية

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" المتهم بقتل طالب طعنا بسلاح أبيض بشارع رؤوف صادق بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة.

تلقى المقدم أحمد عصام عبد الباقي رئيس وحدة مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها بمقتل أحد الأشخاص بشارع رؤوف صادق بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين العثور على جثة طالب في العقد الثاني من عمره به آثار إصابة بطعنة نافذة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" كان في حالة سكر وقام بطعن المتوفي واعتدى على الأهالي بالسب والقذف ولاذ بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على مسجل خطر قسم شرطة المنيرة الغربية معلومات جنائية مسجلة مديرية امن الجيزة