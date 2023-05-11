السفيرة مريم الكعبي بالقاهرة: العلاقات المصرية الإماراتية شكلت نموذجا فريدًا

رحبت السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، في بداية كلمتها بملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في دورته 13 بجمهورية مصر العربية بالدكتورة نيفين الكيلاني – وزيرة الثقافة لدى جمهورية مصر العربية، وعبدالله العويس – رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، والدكتور هشام عزمي – الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بجمهورية مصر العربية.

وقالت في كلمتها: "في البداية، أتشرف بأن أرحب بكم جميعًا، كما يسعدني مشاركتكم في ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في دورته الثالثة عشر الدورة، وسط هذه النخبة المتميزة والرائعة من المثقفين والأدباء، ويسعدني أيضًا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى وزارة الثقافة المصرية على جهودها المقدرة في إنجاح هذا الملتقى الرفيع.

نموذج فريد للعلاقات الثنائية

تتعدد اللقاءات وتتنوع المناسبات في هذا البلد الكريم فهو الحاضن لأنشطة ومبادرات ثقافية تجلت فيها أسمى معاني التعاون الأخوي ورسخ ذلك عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية تحت ظل قيادة رشيدة تدرك أهمية التكامل العربي على جميع الأصعدة. وهذه العلاقة بين البلدين شكلت نموذجاً فريدًا للعلاقات العربية العربية. كما تحظى العلاقات الثقافية بين البلدين باهتمام كبير في السياق الشامل لدعم العلاقات بينهما.

القيادة الحكيمة

إن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات تولى اهتمامًا للعلم والعلماء والثقافة والشعر، وهو ما يشكل سمة أساسية تميز العمل الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعد من الأسس التي رسخها الأب المؤسس -المغفور له بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- صاحب العديد من المقولات المأثورة في هذا الشأن، والتي منها “إن تعليم الناس وتثقيفهم في حدّ ذاته ثروة كبيرة نعتز بها، فالعلم ثروة ونحن نبني المستقبل على أساس علمي”. ومازالت القيادة الرشيدة للدولة متمثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه حكام الإمارات، وأولياء العهود، تلتزم النهج نفسه حتى الآن، وتولي العلم والثقافية القيمة التي يستحقها، وتعتبره أداة محورية في بناء المستقبل.

التعاون المشترك

في هذا اليوم يحلّ ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، في دورته الثالثة عشرة، في جمهورية مصر العربية للمرة الرابعة منذ انطلاقته في إبريل عام 2021، وهو ما يمثل مبادرة ثقافية جديدة تضاف إلى سلسلة التعاون المشترك بين دائرة الثقافة بالشارقة ووزارة الثقافة المصرية عبر السنوات الماضية حيث نحتفي اليوم بقامات ثقافية مصرية أسهمت بشكل فاعل في رفد الساحة الثقافية العربية بالإنجازات والإبداعات الأدبية.

كما أن ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي يهدي معاني التقدير إلى كل من أسهم بإخلاص وتفان في إثراء الثقافة العربية بالجديد من الإبداع والعطاء، حيث أنها مبادرة ثقافية جديدة يرعاها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي – عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يؤكد من خلالها أهمية دور المثقف العربي في بناء مجتمعه والمحافظة عليه.

ختامًا، إن سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قد وعد وأنجز، وأعلى من شأن الأدب والفكر والثقافة في الوطن العربي، وها هي مبادرته تؤتي أُكلها، فقد شكلت مبادرة صاحب السمو في ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، علامة فارقة في الحراك الثقافي العربي".