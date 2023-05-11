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الخميس 11 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف إطلاق النار فورًا في غزة

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة
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قال الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يتابع بقلق بالغ آخر التطورات الأمنية في غزة، والتصعيد المستمر، وخطر وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح.

وأدان الأمين العام الخسائر في أرواح المدنيين، بمن فيهم أطفال ونساء، واصفا ذلك بأنه "غير مقبول ويجب أن يتوقف على الفور".

ودعا الأمين العام إسرائيل إلى ضرورة التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام المتناسب للقوة واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية أثناء سير العمليات العسكرية.

كما أدان الأمين العام "الإطلاق العشوائي للصواريخ من غزة على إسرائيل، الأمر الذي ينتهك القانون الإنساني الدولي ويعرض المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين للخطر".

وحث الأمين العام جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل على وقف الأعمال العدائية على الفور.

وجدد التزامه بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.

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