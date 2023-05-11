مستشار سيلفا كير: تواصل مستمر مع الرئيس السيسي للوصول لحل لأزمة السودان

قال المستشار الأمني والسياسي لرئيس جنوب السودان، توت قلواك، إنه منذ بداية الأزمة في السودان ويتواصل الرئيس عبدالفتاح البرهان والرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس سيلفاكير، وتم الاتصال بينهم وتوصلوا إلى ضرورة وجود سلم في السودان.

وأضاف خلال لقاء خاص على فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، «تواصلنا مع أطراف الأزمة في السودان، سواء رئيس المجلس السيادي أو نائبه، وأكدنا ضرورة إيقاف الحرب وإحلال السلام بالسودان وتوفير معابر آمنة لمواطني السودان، حتى يستطيع المواطنون التحرك ونقل مصابيهم للمستشفيات».

وتابع مستشار رئيس جنوب السودان «لكن مازال الأمر صعبا على الأرض، وما زال رؤساء دول جوار السودان يفكرون في حل هذه الأزمة لأنها قضية معقدة وصعبة للغاية».