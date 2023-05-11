ads
الخميس 11 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 670 شاحنة و839 سيارة حيث شملت حركة الواردات 9000 طن بضائع ، 264 شاحنة و823 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 406 شاحنة و16 سيارة . 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 بينما تغادر العبارة امـــل فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1550 طن بضائع و230 شاحنة حيث استقبل الميناء السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد  الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفينتين بريدج ايلة . كما شهد ميناء السويس وصول السفينة SOPHIA KOSAN وعلى متنها 5000 طن مادة بروبلين قادمة من الامارات ، السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 751 سيارة ملاكي بوزن 1500 طن قادمة من جدة .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1800 راكب بموانيها .

ميناء سفاجا البحري الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء الغردقة البحري سفن