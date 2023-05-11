ياسر خليل أمينا عاما لمؤتمر أدباء مصر الـ36

عقدت الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر فى دورته السادسة والثلاثين، والمزمع انعقادها نهاية العام الحالى، الاجتماع التحضيرى الأول للإعداد للدورة المقبلة، برئاسة أكبر الأعضاء سنا، الدكتور فوزى خضر، عضو الأمانة عن محافظة الإسكندرية، وبحضور الكاتب عبده الزراع مدير الثقافة العامة بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والذى عقد بمبنى قصر ثقافة الجيزة أمس الأربعاء.

وشهد الاجتماع انعقاد انتخابات الأمين العام والأمناء المساعدين، حيث ترشح كل من الشاعر ياسر خليل، والكاتب الصحفى والشاعر جمال فتحي، والشاعرة عبير عبد الوهاب، وفاز فيها الأول بعدما حصل على 13 صوت، فيما حصل "فتحي" على 11 صوتا، بينما حصلت "عبد الوهاب" على صوتا واحدا فقط.

على جانب آخر فازت الشاعرة عبير فوزى بمنصب الأمين العام المساعد عن محافظات الوجه القبلى، بينما فاز الكاتب محمد أبو شادى بمنصب ذاته عن محافظات الوجه البحرى.

وشهد الاجتماع اعتراضا من المرشحة عبير عبد الوهاب على آلية التصويت على قاعدة "النصف + 1" بينما أصرت على إجراء الانتخابات على قاعدة "الأعلى أصواتا" بحجة أن القاعدة الأولى مخالفة للائحة انتخابات الأمين العام والتي تم الانتخابات عليها في جميع الدورات السابقة، قبل أن يتم إجراء الانتخابات وفقا للائحة الأولى، فقررت "عبير عبد الوهاب" الانسحاب وتقديم طعن عاجل إلى مجلس الدولة.

ومن المقرر أن يتم اختيار أعضاء باقي لجان الأمانة في أقرب اجتماع مقبل للأمانة العامة للمؤتمر، والمقرر انعقاده في مطلع شهر يونيو المقبل، حتى يتسنى للأمانة سرعة الانتهاء من الإجراءات التنظيمية لعقد الدورة المقبلة.

ويعد مؤتمر أدباء مصر واحداً من الفعاليات الثقافية الكبرى والذي يقوم بأثراء الحركة الثقافية والأدبية، وهو التجمع الأدبي السنوي الذي يعد عرساً أدبياً يرسم خريطة الحركة الأدبية فى أقاليم مصر كافة، وأقيمت آخر دورة بأمانة الدكتور حمدي سليمان، في ديسمبر 2022، بمحافظة الوادي الجديد، بعدما تم تأجيلها لمدة عامين بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.