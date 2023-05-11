التصديق على 535 حالة تصالح مخالفات بناء بثلاث مدن في جنوب سيناء

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على 535 حالة تصالح على مخالفات البناء، بواقع 256 حالة في مدينة رأس سدر، و139 حالة في مدينة أبورديس، و140 حالة في مدينة دهب.

ففي مدينة رأس سدر صدق المحافظ على 6 قرارات لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي المدينة " نموذج 10" وذلك خلال عرض المحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، بديوان عام المحافظة بطور سيناء

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ليصبح بذلك اجمالي عدد قرارات التصالح التي جرى التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة راس سدر256 حالة تصالح.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

وفي مدينة أبورديس صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على قرارين لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي المدينة ابورديس " نموذج 10" وذلك خلال عرض اللواء عبد الرحمن محمد بهاء الدين رئيس مدينة ابودريس، بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

ليصبح بذلك إجمالي عدد قرارات التصالح التي جرى التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة ابورديس 139 حالة تصالح.

وفي مدينة دهب صدق محافظ جنوب سيناء، على 14 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة دهب " نموذج 10" وذلك خلال عرض اللواء احمد جميل رئيس مدينة دهب، بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي جرى التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة دهب 140 حالة تصالح .

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