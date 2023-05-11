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الخميس 11 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اليمن تشيد بجهود السعودية لاستضافة وإنجاح القمة العربية

رئيس مجلس القيادة
رئيس مجلس القيادة اليمنى رشاد العليمى الرئاسي
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أشاد رئيس مجلس القيادة اليمنى رشاد العليمى الرئاسي أمس الاربعاء بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية قيادة، حكومة، وشعبا لاستضافة وانجاح اعمال القمة العربية الاعتيادية الثانية والثلاثين، وحرصها المشهود على مصالح الأمة واستعادة دورها الجماعي لمواجهة كافة التحديات.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد ال جابر، سلم "العليمى" دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لحضور القمة العربية المقرر عقدها بمحافظة جدة السعودية في 19 الشهر الجاري.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعم اليمن للجهود السعودية الرائدة في الدفاع عن قضايا الأمة، والدفع بالعمل العربي المشترك الى آفاق ارحب، معربا عن ثقته بأن تمثل قمة جدة منعطفا هاما على هذا الصعيد.

رئيس مجلس القيادة اليمنى رشاد العليمى الرئاسي المملكة العربية السعودية اليمن