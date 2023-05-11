"الشورى البحريني" يؤكد الحرص على تعزيز العلاقات البرلمانية مع أذربيجان

أكد رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، الاهتمام والحرص المتواصل على توطيد وتقوية العلاقات البرلمانية بين بلاده وأذربيجان، والدفع بها نحو مزيد من الشراكات الفاعلة التي تعكس عمق ومتانة روابط الصداقة المتينة التي تجمع البلدين والشعبين.

جاء ذلك خلال استقباله، الأربعاء، سفير أذربيجان المعتمد لدى البحرين شاهين عبداللاييف، حيث أشار الصالح إلى أن تنامي الزيارات واللقاءات الثنائية بين البلدين يسهم في النهوض بمسارات التعاون والتنسيق وإيجاد المزيد من الفرص لتعزيز الصداقة القائمة بين البلدين ودعم المصالح المشتركة.

وأشاد رئيس مجلس الشورى البحريني بالجهود المثمرة التي تبذلها الجمعية الوطنية بأذربيجان، وما تقدمه من مبادرات إيجابية لتعزيز العلاقات البرلمانية والروابط المشتركة بين البرلمانات والمجالس التشريعية.

من جانبه، أشاد السفير شاهين بالنجاح الذي حققته البحرين في استضافة أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت في مارس الماضي، معربًا عن التقدير والثناء للجهود التي بذلتها السلطة التشريعية في البحرين لاحتضان أكبر تجمع برلماني بما عكس الإمكانيات العالية والقدرات المتقدمة لديها في استقطاب أكبر التجمعات والمؤتمرات الدولية.