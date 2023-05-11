دوري أبطال أوروبا| الإنتر يضع قدمًا في النهائي بثنائية على ميلان

وضع فريق الإنتر، مساء اليوم الأربعاء، قدمًا في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على ميلان بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سان سيرو، في ذهاب دور نصف النهائي من البطولة.

وافتتح إيدين دجيكو مهاجم إنتر ميلان، التهديف في اللقاء في الدقيقة 8 بعد استقباله الكرة من ركلة ركنية، أهداها على يسار حارس ميلان.

وفي الدقيقة 11، أضاف الأرميني هنريك مختاريان الهدف الثاني للنيراتزوري من صناعة زميله ديماركو.

وكاد الإنتر، أن يحرز الهدف الثالث في الدقيقة 16 عن طريق اللاعب التركي هاكان تشالهان أوغلو، ولكن اصطدمت تسديدته بالقائم الأيسر من مرمى ميلان.

ودفع ستيفانو بيولي، المدير الفني للروسونيري، بالبرازيلي جونيور ميسياس في الدقيقة 18 بدلًا من الجزائري إسماعيل بن ناصر، كتبديل اضطراري نظرًا لإصابة الأخير.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو الأحمر والأسود في تعديل النتيجة، لكن فشلت محاولاتهم حتى جاءت الدقيقة 63، عندما سدد ساندرو تونالي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن منع القائم فرصة تقليص الفارق في مواجهة ديربي الغضب التي تجمعهما في دوري أبطال أوروبا، ليضع الإنتر قدمه في نهائي كأس ذات الأذنين على حساب جاره ميلان.

وتأهل ميلان إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نابولي بنتيجة 2-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب، فيما بلغ إنتر ميلان نفس الدور، عقب الفوز على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.

وتقام مباراة العودة بين الإنتر وميلان، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 مايو على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.