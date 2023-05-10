السيطرة على حريق حجرة مولدات بورشة سفن في الحوامدية دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق بحجرة مولدات داخل ورشة سفن بدائرة قسم شرطة الحوامدية جنوب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم عبدالباقي أمين رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل ورشة سفن بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب بحجرة المولدات وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.